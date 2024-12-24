Tonga'da Aisake Eke Yeni Başbakan Olarak Seçildi

Tonga, Yeni Başbakanını Seçti

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'da, parlamentoda yapılan oylama sonucunda eski Maliye Bakanı Aisake Eke, ülkenin yeni başbakanı olarak belirlendi.

Güven Oylaması Öncesi Değişiklikler

Başbakan Siaosi Sovaleni, hakkında yapılacak bir güven oylaması öncesinde istifa etmişti. Bu gelişme, Tonga parlamentosunda yeni başkanın belirlenmesi için bir oylama yapılmasına yol açtı.

Oylama Sonuçları ve Eke'nin Açıklamaları

Gizli oylama sonucunda Aisake Eke, rakibi Ticaret Bakanı Viliame Latu'yu 8'e karşı 16 oyla geride bırakarak yeni başbakanlık görevine seçildi. Oylama sonuçlarının ardından Eke, "Bugün hepimiz Tonga'yı inşa etmek üzere birbirimizi desteklemek için buradayız. Bu sorumluluk kutsal bir sorumluluktur. Tanrı'ya ve hepimizin birlikte çalışacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Görev Süresi ve Geçmişi

Eke, Kasım 2025'te yapılacak seçimlere kadar yeni başbakanlık görevini üstlenecek. 2010 yılında parlamentoya giren Eke, Ocak 2014'ten Mart 2017'ye kadar maliye bakanlığı yapmış bir isimdir.