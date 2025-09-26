Tony Blair iddiası: Gazze'de 'Gita' ile geçiş yönetimini yönetecek

İngiliz medyası: Körfez ülkeleri ve ABD destekli plan Blair'i işaret ediyor

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Gazze'de geçiş sürecini yönetecek isim olması konusunda görüşmeler yapıldığı iddia edildi.

Haberlere göre, Körfez ülkelerinin ve ABD'nin desteklediği plan çerçevesinde Gazze'de yeni bir yönetim kurulacak ve daha sonra kontrol Filistin'e devredilecek. Söz konusu oluşuma Gazze Uluslararası Geçiş Yönetimi (Gita) adı verileceği ve Gita'nın Gazze'nin "en yüksek siyasi ve hukuki otoritesi" olmak üzere Birleşmiş Milletler'den yetki talep edeceği ileri sürüldü.

Planın, Gazze için Doğu Timor ve Kosova'daki geçiş süreçlerine benzer bir yapı öngördüğü belirtiliyor. Yönetim merkezinin önce Mısır'da, ardından Gazze Şeridi'nde konuşlandırılacağı öne sürüldü.

Gita yönetiminde 7 ila 10 arasında üye bulunacağı, başında Blair'in yer alacağı ekipte en az bir Filistinli, bir BM yetkilisi ve finansal alanda tecrübesi bulunan uluslararası üyelerin bulunacağı bildirildi. Yönetimde güçlü bir Müslüman temsiline de vurgu yapıldı.

Blair'in ofisinden BBC'ye yapılan açıklamada, Blair'in "Gazzelileri yerinden eden hiçbir plana destek vermeyeceği" kaydedildi.

Haberde ayrıca, Başbakanlığı bıraktığı 2007'den sonra ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve BM'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak görev yapan Blair'in, ağustosta Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıda bölgenin geleceğini ABD Başkanı Donald Trump ile ele aldığı hatırlatıldı.