Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Antalya'da anıldı

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, Antalya Andızlığı Mezarlığı'ndaki anıt mezarı başında Muratpaşa Belediyesi ve protokol tarafından anıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:57
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, Antalya Andızlığı Mezarlığı'ndaki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Muratpaşa Belediyesi'nin gerçekleştirdiği törende, protokol temsilcileri ve öğrenciler hazır bulundu.

Törene katılımlar ve başlangıç

Törene Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, askeri erkan ile öğrenciler katıldı. Anma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Uysal'ın konuşması

Başkan Uysal, yaptığı konuşmada Mustafa Ertuğrul Aker'in Türk tarihinde unutulmaz bir yere sahip olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Kendisi, Antalya’nın harp tarihine geçmiş çok büyük bir kahramanı ve çok büyük bir sanatçı. Ressam aynı zamanda. Ölene kadar çiftçilik yapmış, Antalya Lisesi’nde Milli Güvenlik derslerine girmiş, hiçbir zaman aslında kendi başarılarını ön plana çıkarmaya çalışmamış. Görev olarak onları nitelendirmiş. Soyadı kanunu çıktığında, eşinin ailesinin soyadını alacak kadar da mütevazı, muhteşem bir Türk evladı."

Uysal, törene katılan öğrencileri işaret ederek de şöyle konuştu:

"Mustafa Ertuğrulları anmazsanız, bu çocuklardan Mustafa Ertuğrul çıkmasını sağlamanız zor olur. Nice Mustafa Ertuğrullar yetiştirmek dileğiyle."

Konuşmasını, "Anısı önünde rahmet ve saygıyla eğiliyoruz. Kendisine Allah’tan gani gani rahmet diliyoruz" sözleriyle tamamladı.

Tarihi başarı ve anma amacı

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Meis Limanı’nda demirli deniz uçağı gemisini karadan topçu atışlarıyla batırarak dünya savaş tarihine adını yazdıran Mustafa Ertuğrul Aker’in anılması, hem genç kuşaklara tarihin aktarılması hem de kahramana saygı sunulması amacı taşıdı.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA MEİS LİMANI'NDA DEMİRLİ DENİZ UÇAĞI GEMİSİNİ KARADAN TOPÇU ATIŞLARIYLA BATIRARAK DÜNYA SAVAŞ TARİHİNE ADINI YAZDIRAN TOPÇU YÜZBAŞI MUSTAFA ERTUĞRUL AKER, ANTALYA ANDIZLIĞI MEZARLIĞI'NDAKİ ANIT MEZARI BAŞINDA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.

