Topkapı Sarayı Saat Müzesi: 300’ü Aşkın Saat Koleksiyonu Ziyarete Açıldı

Topkapı Sarayı Saat Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı

Topkapı Sarayı’nın seçkin saat koleksiyonundan 300’ü aşkın eser, "Topkapı Sarayı’nda Zaman ve Sanat" temasıyla bir araya getirilerek Has Ahırlar’daki Saat Müzesi’nde ziyaretçilere sunuldu.

Koleksiyon ve açılış

Millî Saraylar Başkanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı’nın dünya çapında değer gören saatleri, sarayın 2. avlusunda yer alan Saat Müzesi’nde yeniden hayat buldu. Müze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin teşrifleriyle açıldı. Özgün yapısı korunarak modern sergileme teknikleriyle düzenlenen müzede koleksiyonun yüzde 80’i ilk kez özel bir seçki halinde ziyaret edilebilecek.

Nadir ve imzalı eserler

Sergide Osmanlı ustalarından Ahmed Eflaki Dede ve Süleyman Leziz imzalı eserlerin yanı sıra Sultan 2. Abdülhamide armağan edilen Rus yapımı grifon figürlü masa saati, duvar saatleri, dönemin teknolojik yeniliklerini temsil eden oturtma saatler ile dünyada benzeri bulunmayan cep saatleri gibi nadide örnekler yer alıyor.

Tematik yerleşim ve sergileme

Koleksiyon, Türk Saatleri, Boy Saatleri, Duvar Saatleri, Cep Saatleri, Masa Saatleri, Oturtma Saatler, Dekoratif Formlu Saatler, Ölçüm Aletleri ile Atölye ve Tamir Aletleri başlıkları altında tematik olarak sınıflandırıldı. Türk saatçiliğine adanmış özel bölümde Osmanlı ustalarının eserleri ilk kez kapsamlı şekilde ziyaretçilere sunuldu.

Vitrin tasarımı ve dijital tanıtım

Sergilenen eserler mekanik yapıları ve estetik detaylarına göre özel tasarlanmış vitrinlerde yer alıyor. Yaklaşık 3,5 metre yüksekliğindeki boy saatleri için özel teşhir alanları ve ağır oturtma saatleri için özel kaideler hazırlandı. Cep saatleri bölümü spiral düzenle asılmış eserler ve vitrin önündeki dijital bilgilendirme ekranlarıyla yenilikçi bir anlayışla tasarlandı. Her bir saat, yüksek çözünürlüklü görsellerle eşleşen dijital etiketler üzerinden tanıtılıyor.

Ziyaret bilgileri

Millî Saraylar Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı çalışma, Topkapı Sarayı Saat Koleksiyonu’nu teknik özellikleri, tarihi bağlamları ve sanatsal detaylarıyla bütünlüklü bir anlatımla sergiliyor. Müze, Topkapı Sarayı’nın kapalı olduğu salı hariç her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

