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Toplu taşımada kredi kartı kullanan İstanbulluya 2 kat ücret şoku!

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Toplu taşımada kredi kartı kullanan İstanbulluya 2 kat ücret şoku!
İstanbul'un toplu ulaşımdaki yükselişi, biniş ücretini kredi, banka ya da ön ödemeli kartlarla ödeyen yolcuları şoke etti. Vatandaşlar normal ulaşım ücretinin iki katını ödemek zorunda kaldılar.

İstanbul Büyükşehir belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplu taşıma ücretlerinin yeniden değerlendirilmesine ilişkin 8 Ağustos günü gerçekleştirdiği toplantısında toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 oranında bir zam yapılması kararı alındı. Bu kararın hemen ardından ise elektronik bilete tam ücret 15 lira olurken metrobüs ücretinin ise 22,25 liraya yükseltildiği bildirildi.

ÜCRET İKİ KATINA ÇIKTI

Toplu taşımada kredi kartı kullanan İstanbulluya 2 kat ücret şoku

İstanbullu vatandaşlar, toplu taşımalarda kredi kartı, banka kartı ya da ön ödemeli kart kullanmak istediklerinde ise belirlenen bedelin iki katını ödemek zorunda kaldılar. 15 lira olarak belirlenen otobüs, vapur, metro ile tramvaylara 30 lira ödeyen İstanbullular, 22,25 lira olarak belirlenen metrobüslere ise 60 lira ödediler.

Vatandaşlar, kredi kartı ödemelerinde ücretleri ikiye katladıktan sonra kartlı ödemelerin normal ücret seviyelerinde yapılmasını veya aradaki farkın bir iki lirayı geçmemesi talebinde bulundular.

Öğrenci Ferhat Yordaş, toplu taşıma araçlarında kredi kartı ile ödemenin özendirilmesi ve ücretin normal ücret ile aynı olması gerektiğine dikkat çekti. 

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