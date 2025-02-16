Topuk Yaylası Göleti Karla Kaplandı, Kış Manzaraları Büyülüyor

Topuk Yaylası Göleti'nin Kar Manzarası

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde etkili olan kar yağışı, Topuk Yaylası Göleti ve çevresinde muhteşem bir kış manzarası oluşturdu. 1280 rakımlı bu eşsiz doğa harikası, beyaz örtüyle kaplanarak ziyaretçilerini adeta büyüledi.

Kar ve Buzla Kaplı Doğa

İlçeye 38 kilometre uzaklıkta yer alan Topuk Yaylası, sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili olup göletin yüzeyinin büyük bölümü karla kaplanmış, batı kısmı ise donmuş durumda. Son yağışların ardından kar kalınlığı yarım metreyi buldu.

Doğaseverlerin İlgisini Çeken Nokta

İstanbul ve Ankara'ya yakın konumu ile adrenalin tutkunlarının uğrak noktalarındandır. Yayla, her mevsim çadır ve karavan kampı, trekking ve foto-safari gibi çeşitli doğa aktivitelerine ev sahipliği yaparak ziyaretçilerine unutulmaz anlar sunuyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Topuk Yaylası Göleti ve çevresinde kış manzaraları oluştu.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Topuk Yaylası Göleti ve çevresinde kış manzaraları oluştu.