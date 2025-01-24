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Topuk Yaylası Göleti'nde Buzlu Görüntü: Doğaseverlerin Yeni Gözdesi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı, doğaseverler için büyüleyici manzaralar sunuyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:38
Topuk Yaylası Göleti'nde Buzlu Görüntü: Doğaseverlerin Yeni Gözdesi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Topuk Yaylası Göleti, kışın etkisiyle muhteşem bir görüntüye büründü. Göletin yüzeyinin bir kısmı buzla kaplanarak doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor.

İlçeye 38 kilometre mesafede bulunan ve deniz seviyesinden 1280 metre yükseklikteki bu doğal güzellik, kar yağışıyla birlikte soğuk havanın etkisi altında kalmış durumda. Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili göletin kuzey ve batı kısımlarında buzlanma görülüyor.

Göletin yüzeyindeki ince buz tabakası, suyun altında kalan bitki örtüsü ile birleşerek göz alıcı bir manzara oluşturuyor. Bu görünüm, ziyaretçilerin fotoğraflarını çekmesine olanak tanırken, doğanın sunduğu güzellikleri daha da ön plana çıkarıyor.

İstanbul ve Ankara'ya olan yakınlığı nedeniyle doğaseverlerin sıkça tercih ettiği Topuk Yaylası, her mevsim adrenalin tutkunlarına çadır kampı, trekking ve foto-safari gibi çeşitli aktiviteler sunuyor. Doğayla iç içe olmak isteyenler için ideal bir nokta olmaya devam ediyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti'nin bir kısmı buz tuttu.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti'nin bir kısmı buz tuttu.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti'nin bir kısmı buz tuttu.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti'nin bir kısmı buz tuttu.

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