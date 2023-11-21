Torba yasa meclise geliyor! 4 adımlı yasa Meclis'e geliyor: Erken emeklilikte son aşama! 5400 prim günü 4500'e düşüyor

Milyonlarca ev hanımını ilgilendiren bir torba yasa düzenlemesi Meclis’e sunuldu. Torba yasa teklifinde, ev hanımlarına emeklilik hakkı tanıyan bir madde bulunuyor. Buna göre, kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile emekli olabilecek.

DEVLET DESTEKLİ PRİM ÖDEME

Ev hanımlarına emeklilik imkanı getiren düzenleme, Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulmasıyla hayata geçirilecek. Banka, ev hanımlarının sigorta primlerinin üçte birini karşılayacak. Bu da, mevcut asgari ücrete göre, aylık bin 430 lira anlamına geliyor.

Ev hanımları, her ay devletin desteğiyle daha az prim ödeyerek, daha erken emekli olma şansına sahip olacak. Ev hanımları, emeklilik için 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 gün prim ödemesini tamamlamaları gerekecek.





SOSYAL GÜVENCE VE ERKEN EMEKLİLİK

Ev hanımlarına emeklilik imkanı sağlayan düzenleme, aynı zamanda sosyal güvence de sağlayacak. Ev hanımları, sigortalı oldukları sürece sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Düzenleme, ayrıca ev hanımlarına erken emeklilik imkanları da sunacak. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde, 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar indirilebilecek. Ayrıca, çocuk sayısına göre erken emeklilik, çalışan anneler için yıpranma payı ve doğum borçlanması gibi konular da torba yasada yer alacak.

MECLİS’TE OYLAMA BEKLENİYOR

Torba yasa teklifi, Meclis’e sunulduktan sonra komisyonlarda görüşülecek ve ardından Genel Kurul’a gelecek. Torba yasanın, kısa süre içinde Meclis’ten geçmesi ve yasalaşması bekleniyor.

Torba yasada ev hanımlarına emeklilik nasıl olacak?

Torba yasada ev hanımlarına emeklilik, isteğe bağlı sigortalılık sistemi ile olacak. Ev hanımları, Aile ve Gençlik Bankası’nın desteğiyle daha az prim ödeyerek, daha erken emekli olabilecek. Ev hanımları, ayrıca sosyal güvence sayesinde sağlık hizmetlerinden de faydalanabilecek.



Torba yasada ev hanımlarına emeklilik için gerekli şartlar neler?

Torba yasada ev hanımlarına emeklilik için gerekli şartlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesidir. Ayrıca, ev hanımlarının kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmaması gerekmektedir.

Torba yasada ev hanımlarına emeklilik ne zaman yürürlüğe girecek?

Torba yasada ev hanımlarına emeklilik, torba yasanın Meclis’ten geçmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe girecek. Torba yasanın, kısa süre içinde Meclis’ten geçmesi ve yasalaşması bekleniyor.