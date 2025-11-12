Torbalı Patlaması Davasında Karar: İşçiye 10 Yıl 10 Ay, İşletme Sahibine 8 Yıl 4 Ay

İzmir’in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin yaralandığı tüp patlamasına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı.

30 Haziran 2024 günü saat 15.00 sıralarında, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi’nde şırdan satışı yapılan bir iş yerinde tüp patlaması meydana gelmiş; Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Patlama çevredeki 10 binada hasara neden olurken, iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu tespit edilmişti.

Olayla ilgili soruşturmada, tüpü değiştirdiği öne sürülen M.K. ile Menderes ilçesinde yakalanan işletme sahibi G.K. jandarma tarafından gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında "taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmiş, iddianame Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Duruşmada Sunulan Savunmalar ve Talepler

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa K. ile tutuksuz sanıklar Gülden K. ve Osman İ. katıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasının dosyaya eklendiğini bildirdi ve avukatlar mütalaaya karşı savunmalarını sundu.

Mağdur ailelerinin avukatı Mustafa Sağ, iş yerinde ruhsat, gaz sensörü ve uygun havalandırma bulunmadığını, sanayi tipi tüpün eğitim ve sertifikası olmayan bir kişi tarafından değiştirildiğini belirterek, "Bu kadar ihmal varken olayı basit taksir olarak değerlendirmek, benzer suçların önünü açar" dedi.

Sanık savunmalarında işletme sahibi Gülden K., tüpü değiştiren Mustafa K.’nin aceleci davrandığını öne sürerek, "Olay beni derinden üzüyor. Keşke gerekli kontrolleri yapsaydı. Bizim havalandırmamız vardı, belediyeye de başvurumuz olmuştu. En doğru kararı vereceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Mustafa K., contasını taktığını ve gerekli kontrolleri yaptığını savunarak, "Günde birkaç defa tüp takıyorum. Hangi tüpün gaz kaçırdığını anlarım. Bağlantımda sorun olsaydı patlama daha önce olurdu. Belgemi alamadım ama tedbirsiz davranmadım" dedi.

Sanıklardan Osman İ. ise belediye denetimlerinin yetersiz olduğunu ileri sürerek, "Belediye zamanında kapatma işlemi yapsaydı bu olay yaşanmazdı. Bizim servis elemanını denetleme yetkimiz yok" diye konuştu.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mustafa K.’yi "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden K.’yi aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Gülten K. hakkında uygulanan konutu terk etmeme adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi. Gaz firması bölge sorumlusu Osman İ.’ye verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası ise 364.000 TL adli para cezasına çevrildi.

İZMİR'İN TORBALI İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ YIL 5 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ, 63 KİŞİNİN YARALANDIĞI PATLAMAYA İLİŞKİN DAVADA MAHKEME KARARINI AÇIKLADI. TÜPÜ DEĞİŞTİREN İŞÇİ 10 YIL 10 AY, İŞLETME SAHİBİ 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALIRKEN, GAZ FİRMASI YETKİLİSİNİN CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ.