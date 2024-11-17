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Torben Betts'in 'Yenilmez' Oyunuyla İlgili Tüm Detaylar 20 Kasım'da Başlıyor

Torben Betts'in 'Yenilmez' oyunu, 20 Kasım'da İstanbul'da sahnelenecek. Dram ve sosyal çatışma temaları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 11:23
Torben Betts'in 'Yenilmez' Oyunuyla İlgili Tüm Detaylar 20 Kasım'da Başlıyor

Torben Betts'in 'Yenilmez' Oyunu 20 Kasım'da Sahnelenecek

Torben Betts tarafından yazılan 'Yenilmez' isimli oyun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları repertuvarında sahne alacak. Oyun, farklı sosyal sınıfların çatışmasını mercek altına alıyor.

İlk Gösterim Müze Gazhane'de

Oyun, Nazlı Gözde Yolcunun çevirdiği ve Nihat Alptekinin yönettiği bir sahne çalışması olarak karşımıza çıkıyor. İlk gösterim, 20 Kasım tarihinde Müze Gazhane'de gerçekleştirilecek.

Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Ekonomik kriz nedeniyle Londra'da yaşamalarının zorlaştığı Oliver ve Emily çiftinin, İngiltere'nin kuzeyindeki küçük bir kasabaya taşınmasını ve ardından gelişen olayları konu alan oyun, izleyicileri derin düşüncelere sevk edecek.

Oyun kadrosunda Gizem Akkuş, Gökçer Genç, Nurdan Kalınağa ve Tankut Yıldız gibi önemli isimler yer alacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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