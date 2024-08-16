Torino Cezaevi'nde Çıkan Olayda 6 Gardiyan Yaralandı

Torino Cezaevi'nde Olaylar Başladı

İtalya'nın Torino kentindeki cezaevinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olaylar sırasında 6 gardiyan yaralandı. İtalyan ANSA ajansına göre, durum, 10 mahkum arasında çıkan bir kavgayla başladı.

Olayların Gelişimi

Olaylar, mahkumların hücrelerine dönmeyi reddetmesi ve yatakların ateşe verilmesiyle daha da büyüdü. Aynı zamanda cezaevinin başka bir bölümünde başlayan protestolar, gardiyanların müdahalesi ile sonuçlandı.

Ek Güvenlik Görevlileri İle Müdahale

Cezaevindeki durumun kontrol altına alınabilmesi için ek güvenlik görevlileri olay yerine çağrıldı. Yaralanan gardiyanların sağlık durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Sendika Başkanından Açıklama

Cezaevi Gardiyanları Sendikası'nın Başkanı Leo Beneduci, yaptığı açıklamada olayları 'çılgınlık' olarak tanımladı ve Torino Cezaevi'nin 'yönetilemez' ve 'kontrol dışı' bir durumda olduğunu vurguladı.

Cezaevlerindeki Huzursuzluklar

Bu olayların yanı sıra, Torino Cezaevi'nin dışında, yaz ayları boyunca İtalya genelinde cezaevlerinde aşırı sıcaklar ve zorlu koşullar nedeniyle huzursuzlukların yaşandığı belirtildi. İtalya'daki cezaevleri kapasitelerinin çok üzerinde mahkum barındırıyor ve kötü muamele iddialarıyla sık sık gündeme geliyor.

Son Durum ve Hükümetin Tedbirleri

Son günlerde ülke genelinde 44 cezaevi intihar vakası yaşandığı, bunun önceki yılın aynı döneminde 34 olduğuna dikkat çekiliyor. Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, cezaevi yoğunluğunu azaltmak amacıyla temmuz ayında bir kararname çıkardı. Yeni tedbirler arasında yaklaşık bin yeni ceza infaz memurunun istihdamı ve ceza indirimi prosedürlerinin düzenlenmesi yer alıyor. Ancak muhalefet, bu kararını yeterli bulmuyor.