Torkham Sınır Kapısı Kapatıldı: Pakistan ve Afganistan Arasındaki Gerilim Tırmandı

Pakistan ve Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, yeni kontrol noktası inşası yüzünden kapatıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 16:58
Torkham Sınır Kapısı Kapatıldı: Pakistan ve Afganistan Arasındaki Gerilim Tırmandı

Yeni Kontrol Noktası Anlaşmazlığı Torkham'ı Kapatıyor

Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, yeni bir kontrol noktasının inşası konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kapatıldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Pakistanlı bir yetkili, AA muhabirine verdiği demeçte, Afganistan'dan sınır yakınlarındaki yeni kontrol noktasının inşasını durdurmalarını istediklerini, ancak bu talebin reddedildiğini bildirdi.

Yetkili, taraflar arasındaki sözlü tartışmanın ardından Torkham Sınır Kapısı'nın yolculara ve araç trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Yoğun Geçiş Noktaları Gerginlik Yaşıyor

Afganistan'ın Nangerhar vilayetindeki Torkham ve Kandahar vilayetindeki Spin Boldak sınır kapıları, iki ülke arasındaki en yoğun geçiş noktaları olarak biliniyor.

İki ülkenin güvenlik güçleri arasında sınırda zaman zaman silahlı çatışmalar ve ölümlere neden olan gerilimler yaşanıyor. Bu çatışmaların ardından sınır kapılarında meydana gelen aksaklıklar, özellikle denize kıyısı bulunmayan Afganistan'ı ekonomik açıdan olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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