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Torkham Sınır Kapısı Yeniden Faaliyete Geçti

Afganistan-Pakistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, gerginlik sonrası yeniden açıldı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 13:08
Torkham Sınır Kapısı Yeniden Faaliyete Geçti

Torkham Sınır Kapısı’ndaki Gelişmeler

Afganistan ile Pakistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, ülkeler arasındaki gerginliğin ardından yeniden yolcu ve transit geçişlere açıldı. Yerel haber kaynağı TOLO News'e açıklamada bulunan Nangerhar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulbasir Zabali, Afgan ve Pakistanlı yetkililer arasında gerçekleşen müzakerelerin olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Çatışmalar ve Sonuçları

Önceki günlerde, 13 Ağustos’ta bu bölgedeki sınır ihtilafları sebebiyle Afganistan ve Pakistan güvenlik güçleri arasında silahlı çatışmalar yaşanmış, bu durum sınır kapısının kapanmasına yol açmıştı. Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde bulunan Torkham Sınır Kapısı, Kandahar vilayetindeki Spin Boldak Sınır Kapısı ile birlikte ülkeler arası yoğun geçişlerin sağlandığı ana noktalar arasındadır.

Ekonomik Etkiler ve Güvenlik Sorunları

Yaşanan çatışmalar, özellikle deniz yolu olmayan Afganistan ekonomisi üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Son çatışmada Afgan yönetimi, Pakistanlı güçlerin ateşi açtığını ve olayda 2 çocuk ile 1 kadının da bulunduğu toplam 3 Afgan vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Durand Hattı ve İki Ülke İlişkileri

Afganistan'ın geçici yönetimi, geçmişteki yöneticiler gibi, iki ülkenin sınırını belirleyen Durand Hattı'nı resmi sınır olarak tanımamaktadır. Pakistan ise, kendi topraklarında meydana gelen terör saldırılarında Afganistan'a suçlamalarda bulunmaya devam ediyor. Pakistan yönetimi, ülkesinde çatışan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da barınmakta olduğunu ve Afgan hükümetinin bu örgüte karşı yeterli tedbirleri almadığını iddia ediyor. Afgan hükümeti ise bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor.

Son Gelişmeler

Ayrıca, geçtiğimiz hafta sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Afganistan’ın Kunar ve Nangerhar bölgeleri üzerinde Pakistan savaş uçaklarının uçtuğu iddia edilmişti. Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, bu mesele üzerine araştırmalar yapacaklarını ve eğer Afgan hava sahasının ihlal edildiği tespit edilirse ciddi şekilde karşılık vereceklerini bildirdi.

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