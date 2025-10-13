Törökkoppany'daki Osmanlı Türk Hamamı, Türk-Macar Dostluk Parkı'na Dönüştü

Törökkoppany'da Osmanlı mirası 'Türk hamamı' dostluk parkına dönüştü

Kazı ile ortaya çıkan hamam, törenle halkın kullanımına açıldı

Macaristan'ın isminde "Türk" ifadesi geçen tarihi kasabası Törökkoppany'de tamamlanan kazı çalışması sonucu ortaya çıkarılan Türk hamamı ve çevresi, Türk-Macar Dostluk Parkı olarak düzenlenip hizmete açıldı.

Açılışa, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ile çok sayıda Macar yetkili katıldı. Tören alanında Türk ve Macar bayrakları birlikte dalgalandırıldı.

Kasabanın ismi ve bölgeye ilişkin tarihi referanslara da vurgu yapılırken, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde adı geçen ve Osmanlı döneminden beri isminde "Türk" sıfatını koruyan yerleşimde düzenlenen açılış töreni dikkat çekti.

Büyükelçi Ekşioğlu, konuşmasında iki kadim halkın tarih boyunca yakın etkileşim içinde olduğunu; ilişkilerinde husumet değil, barış ve kardeşlik duygularının öne çıktığını vurguladı. Ayrıca Macar makamlarının kültürel mirasın korunması ve ortaya çıkarılmasında gösterdikleri hassasiyet ve işbirliği için teşekkür etti.

Törökkoppany Belediye Başkanı György Varga ve Somogy Bölge Meclisi Başkan Yardımcısı Adrian Szacjz ise Osmanlı hamamı etrafındaki alanın anıt ve çevresiyle birlikte yerleşim hayatına dahil edilerek, buranın bir etkinlik alanı olarak kullanılmasını hedeflediklerini belirtti.

Kasaba meydanında ayrıca 2001'de dönemin Budapeşte Büyükelçisi Ender Arat tarafından yerleştirilen bir Gül Baba heykeli de bulunuyor.

Macaristan'ın isminde "Türk" ifadesi geçen tarihi Macar kasabası Törökkoppany'de tamamlanan kazı çalışması sonucu ortaya çıkarılan Türk hamamı ve etrafındaki alan, Türk-Macar Dostluk Parkı haline getirildi. Açılış programına, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu (ortada) katıldı.