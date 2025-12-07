Toros Dağları'nda Gizemli Hayırseverin Aşısı: Beşbıyık Meyveler Akseki'ye Gelir Sağlıyor

Akseki'de 25-30 yıl önce kimliği bilinmeyen bir hayırseverin aşıladığı beşbıyık (muşmula) ağaçları, doğal meyve olarak toplanıp 100-150 liraya satılıyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:29
Antalya’nın Akseki ilçesinde, Toros Dağlarının iç kesimlerindeki ormanlık alanda, 25-30 yıl önce kimliği bilinmeyen bir hayırsever tarafından yabani alıç ağaçlarına yapılan aşılar bugün de meyve veriyor.

Halk arasında muşmula veya yeni dünya olarak bilinen, yörede ise "Beşbıyık" adıyla anılan bu meyveler, doğal ve şifalı kabul edilip toplanıyor ve Akseki pazarında 100 ila 150 lira arasında satışa sunuluyor.

Dağda tesadüf: Fatma ve Mehmet Kara'nın buluşu

Akseki’nin yüksek kesimlerine eşi Mehmet Kara ile mantar toplamaya giden Fatma Kara, yabani alıç ağacında beklenmedik bir meyve görünce şaşırdıklarını anlattı.

"Dağda gezerken baktık, tesadüfen denk geldi. Bu ne derken topladık. Torosların yüksek yerlerinde egzoz dumanı yok. Gübre yok. Araba görmemiş insan görmemiş. Bağ değil, bahçe değil bildiğimiz dağ. Ormanlık alanda 30-40 tane daha aşılanmış meyveleri gördük. Araştırdığımızda bize bölgede yıllar önce hayırsever bir adamın aşıladığını söylediler. Aşılayanın nerede olduğunu bilen yok. Sağ mı ölü mü onu da bilen yok. Allah razı olsun, öldüyse mekanı cennet olsun"

Doğal ürün pazara gelir olarak döndü

Kara, aşılanan ağaçların sayı olarak fazla olduğunu ve çevrede yörüklerin ve çobanların da yaşadığını belirterek, "İnsanlar faydalansın diye aşılamış belli ki. Şimdi pazara indiriyorlar, biz de topladık. Tadına baktık, çok güzel. Duygulandık keşke herkes böyle bir ağaç yapsa da başına gelip toplasa." dedi.

Yöre halkı, meyvelerin yıllardır dağın iç kesimlerinde kimseye görünmeden yetiştiğini, o hayırseverin kim olduğunun bugün hâlâ bilinmediğini ancak herkesin duasını almayı başardığını aktarıyor.

