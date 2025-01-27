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Toyota'dan Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Önemli Destek

Toyota, Çankırı MTAL'ye motor ve araç ekipmanları hibe ederek eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:19
Toyota'dan Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Önemli Destek

Toyota'nın Çankırı MTAL'ye Hibe Desteği

Toyota, Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne (MTAL) önemli bir hibe desteğinde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Toyota'nın okulun motor bölümü öğrencilerine yönelik ders içi etkinliklerde kullanmak amacıyla araç ve motor ekipmanları sağladığı belirtildi.

Yeni Ekipmanlar Eğitim Kalitesini Artırıyor

Yeni ekipmanlar, okul envanterine kaydedilerek teslim alındı. Açıklamada, bu ekipmanlarla donatılacak atölyelerde öğrencilerin daha fazla pratik yaparak sektörle ilgili teknik bilgi ve becerilerini geliştirmelerine destek sunacağı ifade edildi.

Önemli Hibe Kalemleri

Toyota, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanına 1 adet hibrit araç, 2 adet 1,8 hibrit motor, 2 adet 1,5 motor ve 4 adet şanzıman hibe etti. Firmanın demonte bir şekilde gönderdiği araç motorları, ilerleyen süreçlerde araç gövdesi ile birleştirilecek.

Bölge Eğitimine Katkı

Bu hibe desteği sadece Çankırı MTAL için değil, aynı zamanda bölgedeki eğitim kalitesinin artırılması adına büyük bir önem arz ediyor. Çankırı MTAL, bu katkı sayesinde daha güçlü bir eğitim altyapısına sahip olmanın yanı sıra, öğrencilerine daha geniş bir vizyon kazandırma fırsatı buluyor.

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