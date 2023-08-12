TPAO'nun, 5 sahasında 5 yıl süreli petrol arama ruhsatına onay çıktı!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından başlatılan farklı illerdeki 5 adet saha çalışmasında, 5 yıl süreli petrol aranması ile ilgili gerekli ruhsata onay verildi.