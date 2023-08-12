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TPAO'nun, 5 sahasında 5 yıl süreli petrol arama ruhsatına onay çıktı!

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TPAO'nun, 5 sahasında 5 yıl süreli petrol arama ruhsatına onay çıktı!
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından başlatılan farklı illerdeki 5 adet saha çalışmasında, 5 yıl süreli petrol aranması ile ilgili gerekli ruhsata onay verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol kanununa ilişkin kararı resmi duyurularda yayınlandı.

TPAO'nun, 5 sahasında 5 yıl süreli petrol arama ruhsatına onay çıktı

Alınan kararda ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Siirt, Şırnak, Amasya ile Samsun'da yer alan 5 adet sahasında 5 yıl süreli petrol arama izni verilmesine karar verildi.

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