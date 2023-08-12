TPAO'nun, 5 sahasında 5 yıl süreli petrol arama ruhsatına onay çıktı!
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından başlatılan farklı illerdeki 5 adet saha çalışmasında, 5 yıl süreli petrol aranması ile ilgili gerekli ruhsata onay verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol kanununa ilişkin kararı resmi duyurularda yayınlandı.
Alınan kararda ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Siirt, Şırnak, Amasya ile Samsun'da yer alan 5 adet sahasında 5 yıl süreli petrol arama izni verilmesine karar verildi.
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