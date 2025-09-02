DOLAR
TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TPF, zincir marketlerin pazar günleri kapatılmasını pilot bölgelerde denemeyi önerdi; hedef çalışanlara sosyal yaşam, küçük esnafa rekabet avantajı sağlamak.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:40
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından gündeme getirilen öneri, milyonlarca çalışanı, esnafı ve vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. Federasyonun açıkladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporu kapsamında, zincir marketlerin Pazar günleri kapalı olması yönünde bir düzenleme önerildi.

Önerinin hedefleri

Teklifin amaçları arasında çalışanların sosyal yaşamına nefes aldırmak, aile bütünlüğünü korumak ve küçük esnafın rekabet gücünü artırmak yer alıyor. Rapora göre, haftanın yedi günü aralıksız devam eden çalışma temposu, çalışanların ailelerine ve kendilerine yeterli zaman ayıramamasına neden oluyor; bunun önüne geçmek için Pazar gününün resmi tatil olması sosyal bir reform niteliği taşıyor.

Kadın çalışanlar ve gençler ön planda

Öneride, sektörde yoğun çalışan gruplardan olan kadınlar ve gençlere özel vurgu yapılıyor. Perakendecilikte vardiya düzensizliği, kreş desteğinin yetersizliği ve ulaşım sorunları gibi etkenlerin kadınların sektörde kalıcılığını zorlaştırdığı belirtiliyor. Benzer şekilde, sektörün bir "ara durak" olduğunu düşünen 18-30 yaş arası gençlerin zorlu çalışma koşulları ve sosyal hayata zaman ayıramama nedenleriyle perakendeyi uzun vadeli kariyer olarak görmediği, bunun da personel sirkülasyonuna yol açtığı vurgulanıyor.

Küçük esnaf için beklenen rahatlama

TPF'ye göre zincir marketlerin pazar günü kapalı olması, vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarını mahallelerindeki küçük dükkanlardan karşılamasına yol açacak ve bu sayede küçük esnafın cirosuna olumlu katkı sağlanacak. Küçük esnaf, önerinin hayata geçirilmesi halinde ekonomik olarak rahatlama bekliyor.

Kademeli uygulama: Öncelik pilot bölgelere

Önerinin tüm ülkede aniden uygulanması yerine kademeli bir geçişle hayata geçirilmesi planlanıyor. TPF, uygulamanın tıpkı bazı Avrupa ülkelerindeki örneklerde olduğu gibi ilk aşamada pilot bölgelerde denenmesini öneriyor. Bu pilot uygulama ile tüketici alışkanlıkları, sektör ciroları ve küçük esnaf üzerindeki etkiler ölçülecek; elde edilecek veriler doğrultusunda modelin yaygınlaştırılması için yol haritası belirlenecek.

Öneri kamuoyunda ve perakende sektöründe geniş yankı uyandırırken, kararın yasalaşması ve pilot uygulama takvimiyle ilgili gelişmeler yakından izlenecek.

