TPRECD 47. Ulusal Kurultayı Antalya'da Başladı: Plastik Cerrahide 27 Ülkeden Katılım

TPRECD 47. Ulusal Kurultayı Antalya'da başladı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) tarafından düzenlenen 47. Ulusal Kurultayı, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde başladı.

Kurultaya yaklaşık 800 plastik cerrah katılıyor, aralarında plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahinin dünya çapında öncü isimlerinin de bulunduğu katılımcılarla kapsamlı bir program gerçekleştiriliyor.

Program ve katılım

Kurultayda bilimsel paneller, uluslararası davetli konuşmacılar, genç cerrahları teşvik eden yarışmalar ve plastik cerrahiye yön veren çeşitli konferanslar yer alıyor.

TPRECD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD, Meksika ve Tayvan başta olmak üzere 27 ülkeden uluslararası konuşmacı ve plastik cerrahın kurultaya katıldığını" söyledi.

Yazar, Türkiye'nin plastik cerrahide iyi bir noktada olduğunu vurgulayarak, "Türkiye plastik cerrahi ameliyatları ve uygulamalarında dünyada ilk 10 içerisinde yer alıyor." dedi.

Yapay zeka ve mesleğin geleceği

TPRECD Bilimsel İşler Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Demir, kongrede birçok bilimsel başlığın tartışıldığını belirtti. Demir, yapay zekanın planlama, değerlendirme, araştırma, teşhis ve tedavi açısından plastik cerrahiye önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, "Estetik plastik cerrahi açısından insan faktörünü tamamen öteleyeceğini düşünmüyoruz. Modern çağların özelliği olarak yapay zekayı mesleğimiz ve sağlık için kullanmak açısından bir gereklilik olduğunu düşünüyorum." dedi.

Etkinliğe konuk olarak katılan Kırgızistan Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Doç. Dr. Sultan Tukeshov da kurultayın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Kurultay yarın sona erecek.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) tarafından düzenlenen 47. Ulusal Kurultayı Antalya’da gerçekleştiriliyor. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, AA muhabirine açıklama yaptı.