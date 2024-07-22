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Trablus Büyükelçisi Begeç, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı ile Görüştü

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Begeç, Libya'nın siyasi istikrarını güçlendirmek için önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 23:08
Trablus Büyükelçisi Begeç, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı ile Görüştü

Trablus'ta Önemli Görüşme

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin Başkanı Muhammed Tekale ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl daha da güçlendirileceği üzerine önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Karşılıklı İlişkilerin Güçlendirilmesi

Libya Devlet Yüksek Konseyi medya ofisinin yaptığı açıklamaya göre, Tekale, Begeç'i Konsey'in merkezinde kabul etti. Toplantıda, ilişkilerin geliştirilmesi ve Türkiye ile Libya'nın ortak çıkarlarına hizmet edecek stratejiler üzerinde duruldu.

İstikrar ve Demokratik Geçiş

Büyükelçi Güven Begeç, Türkiye'nin Libya'daki siyasi istikrarı destekleme konusundaki kararlılığını vurguladı. Begeç, tüm siyasi tarafların uzlaşı temelinde geçiş süreçlerini tamamlayarak demokratik bir yolda ilerlediğinin altını çizdi.

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