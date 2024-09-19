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Trablus Büyükelçisi Begeç, Libyalı Yetkililerle Eğitim ve Sağlık Durumlarını Görüştü

Libya Dışişleri Bakanı Baur ile yapılan görüşmede, Türkiye'deki Libyalı öğrencilerin ve hastaların durumu ele alındı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 20:47
Trablus Büyükelçisi Begeç, Libyalı Yetkililerle Eğitim ve Sağlık Durumlarını Görüştü

Libya ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya'nın Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Tahir el-Baur ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'deki Libyalı hastalar ve öğrencilerin durumu masaya yatırıldı.

Oturum İzinleri ve Ülkelerarası İşbirliği

Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye'deki Libyalı hastaların ve öğrencilerin oturum izinleri konusunun detaylıca ele alındığı belirtildi. Bu konunun, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İlişkilerin Derinleştirilmesi İçin Adımlar

Ayrıca, Begeç ve Baur arasındaki görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve Libya'daki kapsamlı istikrarı artırmak için yapılan çabalar da gözden geçirildi. Bu tür görüşmelerin, uluslararası ilişkilerde yeni kapılar açacağı düşünülüyor.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç (solda), Libya Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten...

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç (solda), Libya Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Tahir el-Baur (sağda) ile Libya'nın başkenti Trablus'ta bir araya geldi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç (solda), Libya Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten...

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç (solda), Libya Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Tahir el-Baur (sağda) ile Libya'nın başkenti Trablus'ta bir araya geldi.

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