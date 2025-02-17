Trablus'ta 17 Şubat Devrimi Coşkuyla Kutlandı

Trablus'ta 17 Şubat Devrimi'nin 14. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Libya'nın başkenti Trablus'un sembolik alanı Şehitler Meydanı, 17 Şubat Devrimi'nin 14. yıldönümünde binlerce Libyalıyı ağırladı. Kutlamalar için hazırlıklar haftalar öncesinden başladı ve bu özel gün, Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından 17 ve 18 Şubat'ı resmi tatil ilan edilmesiyle taçlandırıldı.

Meydanda toplanan kalabalık, Libya bayraklarıyla süslenen alanı doldurarak devrim marşları eşliğinde coşkulu sloganlar attı.

Libyalı Gazetecinin Mesajı

Libyalı gazeteci ve aktivist Vidad Avn, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Libya halkının 17 Şubat Devrimi'nin 14. yıldönümünü kutladığını duyurdu. Avn, Libya'nın en öncelikli ihtiyacının yeni bir anayasa olduğunu vurguladı ve 'Acilen genel seçimlerin yapılmasını ve iki hükümetin birleşmesini istiyoruz,' dedi. Ayrıca, 17 Şubat'ın Libyalı annelerin de devrimi olduğunu vurguladı ve evlatları için daha iyi bir gelecek umudu taşıdığını ifade etti.

Bir Devrimci ve Tarihi Anılar

74 yaşındaki Libyalı Muhammed Abdulkerim en-Nasır, 17 Şubat Devrimi'nin başladığı günde Zaviye kentindeki Şehitler Meydanı'nda yaşadıklarını anlatarak, 'Libya halkını tebrik ediyorum, bu onların zaferidir. Burası Şehitler Meydanı, özgür ve şerefli insanların meydanı,' dedi. Ayrıca, Türkiye'nin Libya halkına her zaman maddi ve manevi destek sağladığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

17 Şubat Devrimi'nin Tarihçesi

17 Şubat 2011'de başlayan bu devrim süreci, Arap Baharı kapsamında gerçekleşti. 8 ay süren mücadeleler sonrasında 23 Ekim 2011'de Libya Ulusal Geçiş Konseyi tarafından resmen bağımsızlık ilan edildi. Bingazi'deki barışçıl gösterilere, Muammer Kaddafi'ye bağlı güvenlik güçlerinin açtığı ateş, halkın öfkesini daha da arttırdı. 42 yıllık bir yönetimin ardından Kaddafi, 20 Ekim 2011'de öldürülmek suretiyle ülkenin karanlık dönemini kapatmış oldu.