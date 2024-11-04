Trablus'ta 2011'den Kalan Toplu Mezardan Yeni Cesetler Çıkıyor

Trablus'ta 2011'dan Kalan Toplu Mezar Çalışmaları

Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura bölgesinde yer alan toplu mezardan yeni cesetler gün yüzüne çıkıyor. Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre, Bi’r el-Esta bölgesindeki mezarda gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda 13 ceset daha çıkarıldı.

Yeni Buluntular ve DNA Eşleştirmeleri

Çıkarılan cesetlerden DNA örnekleri alınarak, kaybolan kişilerle eşleştirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu toplu mezardan bugüne kadar toplamda 86 ceset çıkarıldığı bildirilmektedir.

Arap Baharı ve Libya'daki Gelişmeler

2011 yılında Tunus'ta başlayan Arap Baharı, Şubat ayında Libya'yı etkisi altına aldı. O dönemde Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler, protestoculara karşı silahlı müdahalede bulunmuş ve bu olaylar ülkede geniş çaplı sivil kayıplara yol açmıştır. Kaddafi, Trablus'u terk ettiğinde, memleketi Sirte'ye gitmeden önce rejim güçleri ile muhalifler arasında ağır çatışmalar yaşanmıştı.