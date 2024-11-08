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Trablus'ta Bina Çökmesi: 6 Ölü, 10 Yaralı

Libya'nın Trablus kentinde çöken bir binada yabancı işçilerin hayatı kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:16
Trablus'ta Bina Çökmesi: 6 Ölü, 10 Yaralı

Libya'da Trajedi: Bina Çöktü

Libya'nın başkenti Trablus'ta yabancı işçilerin barındığı bir yapının çökmüş olması sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Bu olay, Trablus'un batısındaki Cenzur kentinde meydana geldi.

İlk Yardım ve Ambulans Servisi Açıklama Yaptı

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, çöken binadan 6 cansız bedenin çıkarıldığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Servisin sözcüsü Usame Ali, hafta boyunca süren arama kurtarma operasyonları hakkında bilgi vererek, >''Yaralılar arasında kadınlar ve çocuklar da bulunmaktadır'' şeklinde ifade etti.

Cenazelerin Cenzur Devlet Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi. Ayrıca, binanın çökme sebebi ve hayatını kaybeden işçilerin hangi ülke vatandaşı olduğu hakkında bilgi verilmedi.

Başbakanın Ziyareti ve İnceleme

Libya'nın Ulusal Birlik Hükümeti bünyesindeki "Hakomitna" platformu aracılığıyla yapılan duyuruda, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Cenzur kentindeki arama kurtarma süreçlerini yerinde incelediği bildirildi. Gov. açıklamasında çökme olayıyla ilgili bir soruşturma başlatıldığı da vurgulandı.

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