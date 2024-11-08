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Trablus'ta Gazze İçin Destek Gösterisi Düzenlendi

Libya'nın Trablus kentinde Gazze'ye destek için Cezayir Meydanı'nda büyük bir gösteri yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 20:44
Trablus'ta Gazze İçin Destek Gösterisi Düzenlendi

Trablus'ta Gazze İçin Birliktelik

Libya’nın başkenti Trablus’ta yer alan Cezayir Meydanı, Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla yapılan gösteriye ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik, Trablus’taki gençlik sivil toplum kuruluşlarının düzenlemesi ile gerçekleştirildi.

Gösteriye Yoğun İlgi

İkindi namazının ardından, Filistin ve Libya bayraklarıyla donanmış yüzlerce Libyalı, Cezayir Meydanı'nda bir araya geldi. Katılımcılar, “Gazze izzetin toprakları”, “Ey kassam ey sevgili” ve “Canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa” gibi sloganlar atarak, toplumsal dayanışmalarını ortaya koydular. Bunun yanı sıra, “İsrail çocukları öldürüyor.” ve “Çocukların ölmesine hayır.” yazılı dövizler de dikkat çekti.

Organizatörlerden Açıklama

Gösteriyi düzenleyen Nefir Gençlik Hareketi'nin Sorumlusu Muhammed bin Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'daki farklı STK ve kuruluşlardan gelen destek gösterilerini birleştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Gazze için toplanan yardımları bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Gençlerden İstikrar Vurgusu

Göstericilerden biri olan İbrahim Nayila ise, Gazze'yi desteklemek için üniversite öğrencilerinin ve Trabluslu gençlerin bir araya geldiklerini dile getirdi. Nayila, Mescid-i Aksa'nın özgürleşmesi için her cuma benzer etkinlikleri devam ettirmeyi planladıklarını açıkladı.

Libya’nın başkenti Trablus’un sembolik meydanlarından Cezayir Meydanı’ında Gazze’deki...

Libya’nın başkenti Trablus’un sembolik meydanlarından Cezayir Meydanı’ında Gazze’deki Filistinlilere destek gösterisi yapıldı. Trablus’taki gençlik sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla, ikindi namazının ardından Filistin ve Libya bayrakları taşıyan yüzlerce Libyalı Cezayir Meydanı’nda toplandı.

Libya’nın başkenti Trablus’un sembolik meydanlarından Cezayir Meydanı’ında Gazze’deki...

Libya’nın başkenti Trablus’un sembolik meydanlarından Cezayir Meydanı’ında Gazze’deki Filistinlilere destek gösterisi yapıldı. Trablus’taki gençlik sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla, ikindi namazının ardından Filistin ve Libya bayrakları taşıyan yüzlerce Libyalı Cezayir Meydanı’nda toplandı.

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