Trablus'ta Gazze'ye Destek Gösterisi

Trablus'ta Gazze ile Dayanışma Gösterisi

Libya'nın başkenti Trablus'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılara karşı yapılan dayanışma gösterisi büyük ilgi topladı. Cezayir Meydanı'nda düzenlenen eyleme çok sayıda Libyalı genç katılım gösterdi.

Nefir Gençlik Hareketi'nin Çağrısı

Nefir Gençlik Hareketi'nin öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar Filistin bayrakları ve Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yanı sıra Ömer Muhtar'ın fotoğraflarını taşıdı. Göstericiler, "Canımız kanımız sana feda olsun Filistin", "Canımız kanımız sana feda olsun Aksa" ve "Ey Sinvar sana ahdimizdir; yürüyüşünü sürdüreceğiz" gibi sloganlarla duygularını dile getirdi.

Cezayir Meydanı'nın Sembolik Önemi

Söyleşide bulunan Nefir Gençlik Hareketi üyesi Musa es-Sibli, Trablus'taki bir önceki gösterinin devamı niteliğinde bu eylemi düzenlediklerini belirtti. Cezayir Meydanı'nın geçmişte Cezayir'in bağımsızlığı için önemli bir toplanma yeri olduğunu vurgulayan Sibli, Libyalı kadınların geçmişte bu meydanda Cezayir’e yardım sağladığını ifade etti. “Bugün de toplanan yardımlar, Filistin’e destek amaçlı olacak,” dedi.

Sibli, Gazze ve Filistin'e destek eylemlerinin her Cuma devam etmesini planladıklarını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Libya'nın başkenti Trablus'ta İsrail'in bir yılı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi. Trablus'taki Nefir Gençlik Hareketinin çağrısıyla, başkentin sembol alanlarından Cezayir Meydanı'nda düzenlenen eyleme çok sayıda Libyalı katıldı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta İsrail'in bir yılı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi. Trablus'taki Nefir Gençlik Hareketinin çağrısıyla, başkentin sembol alanlarından Cezayir Meydanı'nda düzenlenen eyleme çok sayıda Libyalı katıldı.