Trablus'ta İsmail Heniyye İçin Protesto Gösterisi

Libya'da İsmail Heniyye'ye Destek Gösterisi

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik gerçekleştirilen suikast protesto edildi. Gösteri, ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazıyla devam etti.

Kalabalık Grubun Toplanması

Protestoya katılan yüzlerce kişi, Filistin ve Libya bayrakları taşıyarak meydanda bir araya geldi. Göstericiler, İsrail bayrağını ezerek tekbir getirdi ve "Komutanımızın şehit olması davamızın haklılığına delildir" gibi sloganlar attı.

Hamed el-Uşeybi'nin Açıklamaları

Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan insan hakları savunucusu Hamed el-Uşeybi, bu gösterinin Heniyye'nin şehit olmasının ardından düzenlendiğini dile getirdi. Uşeybi, "Farklı bakış açılarına sahip olmalarına rağmen Libya’nın her kesiminden insanlar bu meydanda kahraman şehidimizi anmak için toplandı" dedi.

Uşeybi, Heniyye’nin ailesi ve çocukları için duyduğu saygıyı vurguladığı konuşmasında, Mescid-i Aksa’nın özgürleşene dek mücadelelerinin süreceğini ifade etti. "Bu ümmetin bir komutanı şehit olursa, onlarca komutan doğurur" diyerek birlik mesajı verdi. Gösteri, gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından sona erdi.