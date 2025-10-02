Trablus'ta İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Protesto Edildi

Cezayir Meydanı'nda toplanan kalabalık İsrail'i protesto etti

Libya'nın başkenti Trablus'ta toplanan çok sayıda gösterici, Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırıları protesto etti.

Göstericiler Cezayir Meydanı'nda Filistin ve Libya bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı ve deniz yoluyla dayanışma mesajları verdi.

Katılımcılar ellerinde "Denizin derinliklerinden özgürlük sabahı doğacak" ve "Küresel Sumud Filosu özgür halkların abluka altındaki Gazze'ye mesajı'" yazılı dövizler taşıdı.

Filoda yer alan Ömer Muhtar gemisi, 22 Eylül'de Trablus'tan yola çıkmış ve 30 Eylül'de Akdeniz'de Küresel Sumud Filosuna dahil olmuştu.

Ömer Muhtar gemisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail botlarının geminin yakınında olduğu ancak henüz gemiye baskın yapılmadığı belirtildi.