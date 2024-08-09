Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trablus'ta Milis Gruplar Arasındaki Çatışma: 2 Ölü, 16 Yaralı

Trablus'ta milis gruplar arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 19:19
Trablus'ta Milis Gruplar Arasındaki Çatışma: 2 Ölü, 16 Yaralı

Trablus'ta Gerilim Tırmanıyor

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda milis gruplar arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Olay, özellikle sivil halkı etkileyen gelişmeleri beraberinde getiriyor.

Çatışmanın Detayları

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, çatışmanın Tacura bölgesinde meydana geldiği belirtildi. Yaralılar arasında bir çocuk da yer alıyor ve ambulans ekipleri çocuğun ailesine ulaşmaya çalışıyor.

Önceki Çatışmalar

Çatışmaların ardı arkası kesilmiyor. Tacura bölgesinde 17 Temmuz tarihinde de benzer bir olay yaşanmış, başına kurşun isabet eden bir kadın hayatını kaybetmişti. Bu tür çatışmalar, Libya'nın istikrarı üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya devam ediyor.

Yetkililer, çatışmaların sona ermesi ve toplumda barışın sağlanması için çaba sarf ettiklerini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı