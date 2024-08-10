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Trablus'taki Güvenlik Durumu İstikrara Kavuştu

Libya Kızılayı, Trablus'taki güvenlik sorunlarının çözüme kavuştuğunu ve araç trafiğinin normale döndüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 22:48
Trablus'taki Güvenlik Durumu İstikrara Kavuştu

Trablus'un İstikrarı Sağlandı

Libya Kızılayı, başkent Trablus'taki güvenlik durumunun önemli ölçüde iyileştiğini duyurdu. Özellikle Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde, milis güçler arasındaki çatışmanın sona erdiği belirtiliyor.

Milis Gruplar Arasında Anlaşma Sağlandı

Alınan bilgilere göre, Tacura bölgesinde çatışan milis gruplar arasında bir uzlaşma sağlandı ve taraflar kışlalarına geri döndü. Bu durum, güvenlik koşullarının yeniden istikrara kavuşmasına katkıda bulundu.

Açıklamalar ve Güvenceler

Libya Kızılayı Trablus Şubesi, olağandışı durumların sona erdiğini ve toplumun güvenliği konusunda vatandaşlara güvence verdi. Açıklamada, "Trablus'taki olağandışı durumun son bulduğunu ve güvenlik durumunun istikrara kavuştuğunu garantiliyoruz," ifadelerine yer verildi.

Çatışmanın Sonuçları

Öte yandan, Libya'nın ilk yardım ve ambulans servisi, Tacura bölgesinde meydana gelen çatışmalarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında sivillerin de bulunduğu toplam 16 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Bu trajik olay, bölgedeki güvenlik durumunun acil olarak iyileştirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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