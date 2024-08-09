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Trablus'taki Milis Çatışmalarında Can Kaybı 9'a Yükseldi

Libya'nın Trablus'un doğusunda milis grupları arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 9'a ulaştı, yaralı sayısı 16'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 21:33
Trablus'taki Milis Çatışmalarında Can Kaybı 9'a Yükseldi

Libya'da Milis Gruplar Arasında Eşitsiz Çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus'ta, milis gruplar arasında yaşanan çatışmalar sonucunda ölümler artmaya devam ediyor. Yakın zamanda Tacura bölgesinde meydana gelen bu olayda ölü sayısı 9'a yükseldi.

Çatışmalarda Yaralananlar Var

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların hala devam ettiği ve bu sebeple bölgedeki vatandaşlara sahil yolunu zorunlu haller dışında kullanmamaları gerektiği duyuruldu.

Ayrıca, saldırıda yaralanan 16 kişinin olduğu, bunlar arasında bir çocuğun da bulunduğu bildirildi. Çocuğun ayağından yaralandığı belirtilirken, çatışmaların yaşandığı Tacura bölgesi, daha önce de benzer olaylara tanıklık etmişti.

Önceki Olaylar

17 Temmuz tarihinde Tacura bölgesinde yaşanan başka bir çatışmada, başına mermi isabet eden bir kadının hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bu tür olayların sıklığı, bölgedeki güvenlik sorunlarını ve milis gruplar arasındaki çatışma dinamiklerini sürdürüyor.

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