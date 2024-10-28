Trablus'taki Toplu Mezardan Çıkarılan Ceset Sayısı 24'e Yükseldi

Trablus'taki Toplu Mezar Kazıları

Libya’nın başkenti Trablus’ta, Tacura bölgesinde yer alan bir toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 24'ü buldu. Hükümete bağlı olan Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre, 2011 yılına ait mezarda sürdürülen kazı ve arama çalışmalarında, 9 yeni ceset daha bulundu.

Kazı Çalışmalarının Detayları

Bi’r el-Esta bölgesindeki toplu mezara yönelik gerçekleştirilen kazılardan önce, Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu 20 Ekim’de 6 ceset, 23 Ekim’de ise 9 cesedin daha çıkartıldığını bildirmişti. Bu çalışmalar sonucunda toplanan cesetlerin sayısı toplamda 24'e yükselmiş durumda.

Arap Baharı ve Libya'daki Olaylar

Libya'daki bu toplu mezar, Arap Baharı'nın etkisiyle 2011 yılında yaşanan olayların bir hatırası olarak karşımıza çıkıyor. Muammer Kaddafi hükümetine karşı gerçekleştirilen gösteriler sırasında, güçleri barışçıl protestoculara gerçek mermilerle saldırmış ve bu süreçte birçok sivil hayatını kaybetmişti.

Gösteriler sırasında Bingazi ve Trablus’ta meydana gelen olaylar, ülkede ciddi bir kaosa neden olmuştu. Kaddafi, düzenin bozulması üzerine başkent Trablus’u terk ederek memleketi Sirte’ye kaçmadan önce, rejim güçleri ile muhalifler arasında büyük çatışmalar yaşanmıştı.