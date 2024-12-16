Trablusşam Belediye Başkanı Yamak: Türkiye ile İlişkilerimiz Tarihi Bir Bağ

Trablusşam Belediye Başkanı Yamak: Türkiye ile İlişkiler Tarihi Bir Bağ

Trablusşam Belediye Başkanı Riyad Yamak, Lübnan'ın kuzeyinde bulunan şehriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yamak, ülkesinin ekonomik zorluklarına rağmen şehrin potansiyeline dikkat çekti.

Trablusşam'ın Tarihi ve Önemi

Asıl mesleği cerrahlık olan Yamak, aynı zamanda İstanbul ile Medine arasında demir yolu bağlantısını hedefleyen Hicaz Demir Yolu projesinin de Trablusşam'dan geçtiğine vurgu yaptı. Belediye Başkanı, şehrin tarihi önemini şöyle açıklıyor:

“Trablusşam tarihte Doğu Akdeniz'in en önemli şehirlerinden biri. Bu şehir, tarihi boyunca birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır.”

Ekonomik Zorluklar ve İhmal

Yamak, şehirdeki ekonomik krizin ve dolardaki yükselişin Trablusşam'ın parasının değerini düşürdüğünü belirtti. “Doların yükselmesi, belediyenin hizmetlerini olumsuz etkiledi. Belediye iyi olursa, şehir de iyi olur.” ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı, Trablusşam'da merkezi idarenin hizmetlerdeki yetersizliğine dikkat çekerek, “Devlet ihmalkar davranıyor. Bu nedenle şehirdeki hizmetlerin çoğu ya yok ya da yeterince işlevsel değil.” açıklamasında bulundu.

Uluslararası İlişkiler ve Türkiye

Yamak, Türkiye ile olan ilişkilerin önemine vurgu yaparak, “Türkiye kriz dönemlerimizde bizi hiç ihmal etmedi. Yardımlarını devam ettirdi.” dedi.

Türk halkına ve Türkiye'ye duyduğu sevgiyi ifade eden Yamak, “Türkiye'nin menfaatleri için çalışılmalı, siyasi anlaşmazlıklar devlet çıkarına karşı olmamalı.” şeklinde konuştu.

Osmanlı Mirası ve Kardeş Şehir Protokolü

Yamak, Trablusşam ile Konya arasında kardeş şehir protokolü olduğunu hatırlatarak, “Osmanlı döneminden kalma birçok eseri Trablusşam'da görmek mümkündür. Türkiye ile ilişkilere büyük önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Son olarak, Yamak, Türkiye iyi olduğunda Trablusşam'ın da iyi durumda olacağını sözlerine ekledi. “En önemlisi Türkiye için dayanışma göstermektir.” dedi.