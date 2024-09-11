Trablusşam Mevlevihanesi Kültür Merkezi Oluyor

Trablusşam Mevlevihanesi Kültür Merkezine Dönüştürüldü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentindeki tarihi Mevlevihaneyi restore ederek önemli bir kültürel merkez haline getirdi.

Restore Edilen Tarihi Yapı

TİKA'nın yaptığı açıklamada, Abu Ali Nehri etrafında ortaya çıkan taşkınlar ve Lübnan'daki iç savaş sonrası metruk duran Trablusşam Mevlevihanesi'nin, TİKA tarafından eski görünümüne kavuşturulduğu belirtildi.

Arap Kültür Başkenti 2024

2024 yılında Arap Kültür Başkenti olarak seçilen Trablusşam'da, mevlevihanenin yeni işleviyle hizmet vermeye hazırlanması amacıyla yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Doğal koşullar nedeniyle ortaya çıkan yıpranmalar giderildikten sonra, mevlevihane gençlik ve kültür merkezi olarak kullanılmak üzere Mevlevi Mütevellisi'ne teslim edildi.

Tarihin İzleri

1619 yılında Samsunlu Ali Paşa tarafından hac yolunda bir ilim merkezi olarak kurulan mevlevihane, ünlü seyyah Evliya Çelebi tarafından da 1672 yılında ziyaret edilmiş; yapının çevresi limon, turunç ve gül bahçeleriyle süslü olduğu tarif edilmiştir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentinde bulunan ve 1619'da Samsunlu Ali Paşa tarafından hac yolu üzerindeki ilim merkezi olarak kurulan tarihi Trablusşam Mevlevihanesi'ni, restore ederek gençlik ve kültür merkezi haline getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentinde bulunan ve 1619'da Samsunlu Ali Paşa tarafından hac yolu üzerindeki ilim merkezi olarak kurulan tarihi Trablusşam Mevlevihanesi'ni, restore ederek gençlik ve kültür merkezi haline getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentinde bulunan ve 1619'da Samsunlu Ali Paşa tarafından hac yolu üzerindeki ilim merkezi olarak kurulan tarihi Trablusşam Mevlevihanesi'ni, restore ederek gençlik ve kültür merkezi haline getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentinde bulunan ve 1619'da Samsunlu Ali Paşa tarafından hac yolu üzerindeki ilim merkezi olarak kurulan tarihi Trablusşam Mevlevihanesi'ni, restore ederek gençlik ve kültür merkezi haline getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentinde bulunan ve 1619'da Samsunlu Ali Paşa tarafından hac yolu üzerindeki ilim merkezi olarak kurulan tarihi Trablusşam Mevlevihanesi'ni, restore ederek gençlik ve kültür merkezi haline getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentinde bulunan ve 1619'da Samsunlu Ali Paşa tarafından hac yolu üzerindeki ilim merkezi olarak kurulan tarihi Trablusşam Mevlevihanesi'ni, restore ederek gençlik ve kültür merkezi haline getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentinde bulunan ve 1619'da Samsunlu Ali Paşa tarafından hac yolu üzerindeki ilim merkezi olarak kurulan tarihi Trablusşam Mevlevihanesi'ni, restore ederek gençlik ve kültür merkezi haline getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentinde bulunan ve 1619'da Samsunlu Ali Paşa tarafından hac yolu üzerindeki ilim merkezi olarak kurulan tarihi Trablusşam Mevlevihanesi'ni, restore ederek gençlik ve kültür merkezi haline getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentinde bulunan ve 1619'da Samsunlu Ali Paşa tarafından hac yolu üzerindeki ilim merkezi olarak kurulan tarihi Trablusşam Mevlevihanesi'ni, restore ederek gençlik ve kültür merkezi haline getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentinde bulunan ve 1619'da Samsunlu Ali Paşa tarafından hac yolu üzerindeki ilim merkezi olarak kurulan tarihi Trablusşam Mevlevihanesi'ni, restore ederek gençlik ve kültür merkezi haline getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentinde bulunan ve 1619'da Samsunlu Ali Paşa tarafından hac yolu üzerindeki ilim merkezi olarak kurulan tarihi Trablusşam Mevlevihanesi'ni, restore ederek gençlik ve kültür merkezi haline getirdi.