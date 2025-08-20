Trabzon 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası'na Kavuşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Değerlendirmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Trabzon'un 101 yıl sonra İstiklal Madalyası'na kavuşacağını duyurdu.

Uraloğlu, İstiklal Madalyası'nın Trabzon'un Milli Mücadele'deki kahramanlıklarının tescili niteliğinde olduğuna vurgu yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde yarın TBMM'de düzenlenecek törenle madalyanın takdim edileceğini belirten Uraloğlu, bu anlamlı günün Trabzon için tarihi bir gurur olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, açıklamasında şunları söyledi: "101 yıl sonra Trabzonumuz İstiklal Madalyası'na kavuşuyor. Şehrimizin bağımsızlık mücadelesine verdiği katkı yarın bir kez daha tescillenmiş olacak. Trabzon, vatan uğruna gözünü kırpmadan cepheye koşmuş, Anadolu’nun hürriyet destanına adını altın harflerle yazdırmıştır."

Bu takdirin, Trabzon'un Kurtuluş Savaşı'ndaki stratejik rolü ve gösterdiği fedakârlığın bir kez daha tanınması anlamına geldiğini belirtti.