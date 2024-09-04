Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzon, 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak

15. Paten Futbolu Dünya Kupası, 20-26 Kasım tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek. 32 ülke katılacak.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:29
Trabzon, 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak

15. Paten Futbolu Dünya Kupası Trabzon’da Gerçekleşecek

Türkiye, 20-26 Kasım tarihleri arasında 32 ülkenin katılımıyla 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Şehir Sporun Merkezi Olacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şehrin uluslararası bir spor merkezi olduğu vurgulandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, "Olimpik sporlara dair etkinliklerimiz geçmişte de var. Şimdi bunu bir adım daha ileriye taşıyoruz," dedi.

Organizasyonun Gecikmesinin Nedeni Depremler

Depremler nedeniyle daha önce gerçekleştirilemeyen organizasyonun 20-26 Kasım tarihlerinde yapılacağını belirten Genç, "32 ülke katılacak. Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika'dan takımlar şehrimize gelecek," şeklinde konuştu.

Federasyon Başkanı'ndan Teşekkür

Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, organizasyona katkı sağlayan tüm kurumlara şükranını sundu. Pour, "Trabzon'da unutulmaz anlar geçireceğiz," ifadelerini kullandı.

Etkinlik Takvimi

Pour, etkinliğin başlangıcına dair detayları paylaştı: "20 Kasım'da katılımcılar şehirde olacak. 21 Kasım’da açılış töreni yapılacak. Maçlar başlayacak ve 26 Kasım'da final ve kapanış töreni gerçekleşecek," dedi.

Protokol İmza Töreni

İmza programında; Dünya Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur, Arap Devletleri Paten Futbolu Federasyonu Üyesi Nasser Hamed Al Mukhaini, ve Asya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Khulood Salim Al Junaibi de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor