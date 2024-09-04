Trabzon, 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak

15. Paten Futbolu Dünya Kupası Trabzon’da Gerçekleşecek

Türkiye, 20-26 Kasım tarihleri arasında 32 ülkenin katılımıyla 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Şehir Sporun Merkezi Olacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şehrin uluslararası bir spor merkezi olduğu vurgulandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, "Olimpik sporlara dair etkinliklerimiz geçmişte de var. Şimdi bunu bir adım daha ileriye taşıyoruz," dedi.

Organizasyonun Gecikmesinin Nedeni Depremler

Depremler nedeniyle daha önce gerçekleştirilemeyen organizasyonun 20-26 Kasım tarihlerinde yapılacağını belirten Genç, "32 ülke katılacak. Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika'dan takımlar şehrimize gelecek," şeklinde konuştu.

Federasyon Başkanı'ndan Teşekkür

Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, organizasyona katkı sağlayan tüm kurumlara şükranını sundu. Pour, "Trabzon'da unutulmaz anlar geçireceğiz," ifadelerini kullandı.

Etkinlik Takvimi

Pour, etkinliğin başlangıcına dair detayları paylaştı: "20 Kasım'da katılımcılar şehirde olacak. 21 Kasım’da açılış töreni yapılacak. Maçlar başlayacak ve 26 Kasım'da final ve kapanış töreni gerçekleşecek," dedi.

Protokol İmza Töreni

İmza programında; Dünya Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur, Arap Devletleri Paten Futbolu Federasyonu Üyesi Nasser Hamed Al Mukhaini, ve Asya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Khulood Salim Al Junaibi de yer aldı.