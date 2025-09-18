Trabzon Akçaabat'ta Alışveriş Merkezi Depo Yangını — Müdahale Sürüyor

Trabzon Akçaabat'ta bir alışveriş merkezinin depo kısmında yangın çıktı; 15 araç ve 55 itfaiye personeli müdahale ediyor, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:26
Trabzon Akçaabat'ta Alışveriş Merkezi Depo Yangını — Müdahale Sürüyor

Trabzon Akçaabat'ta Alışveriş Merkezi Depo Yangını — Müdahale Sürüyor

GÜNCELLEME: Detaylar eklendi.

Olay ve müdahale

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Darıca Mahallesi'nde, hırdavat ve yapı malzemesi satışı yapılan bir alışveriş merkezinin depo kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, alışveriş merkezinin önündeki bazı bölümleri iş makinesiyle açarak zemin kata ulaşıp yangına daha hızlı müdahale etmeye çalıştı.

Yangının kontrol altına alınması için 15 araç ve 55 itfaiye personeli çalışmaya devam ediyor.

Ulaşım

Alışveriş merkezinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir alışveriş merkezinde...

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir alışveriş merkezinde...

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 13. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
2
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı
3
Van Hollen ve Merkley: İsrail Gazze'de 'Etnik Temizlik' Planı Uyguluyor
4
Türk Kızılay 'Genç Kızılay Kan Elçileri' Programını Başlattı
5
Gökçen: Komisyon TBMM’de İfade Özgürlüğü ve Çözümün Adresi Olmalı
6
Işıkhan: Kadın İstihdamı 2002–2025'te Belirgin Artış Gösterdi

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)