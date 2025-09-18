Trabzon Akçaabat'ta Alışveriş Merkezi Depo Yangını — Müdahale Sürüyor

GÜNCELLEME: Detaylar eklendi.

Olay ve müdahale

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Darıca Mahallesi'nde, hırdavat ve yapı malzemesi satışı yapılan bir alışveriş merkezinin depo kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, alışveriş merkezinin önündeki bazı bölümleri iş makinesiyle açarak zemin kata ulaşıp yangına daha hızlı müdahale etmeye çalıştı.

Yangının kontrol altına alınması için 15 araç ve 55 itfaiye personeli çalışmaya devam ediyor.

Ulaşım

Alışveriş merkezinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

