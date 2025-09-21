Trabzon Akçaabat'ta Sera Gölü Yolunda Toprak Kayması

Ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, ilçenin Sera Gölü mevkisinde etkili olan sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ile toprak birikintilerinin yola sürüklenmesi sonucu Sera Gölü yolunun bir şeridi ulaşıma kapandı, ulaşım ise diğer şeritten tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapalı şeridin temizlenmesi ve güvenli ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücülere ve bölge halkına yetkililer tarafından tedbirli olmaları, ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulunuldu.

