Trabzon Akçaabat'ta Sera Gölü Yolunda Toprak Kayması — Ulaşım Tek Şeritten

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Sera Gölü yolunda sağanak sonrası toprak kayması meydana geldi; yolun tek şeridi kontrollü ulaşıma açık, ekipler temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 12:33
Ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, ilçenin Sera Gölü mevkisinde etkili olan sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ile toprak birikintilerinin yola sürüklenmesi sonucu Sera Gölü yolunun bir şeridi ulaşıma kapandı, ulaşım ise diğer şeritten tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapalı şeridin temizlenmesi ve güvenli ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücülere ve bölge halkına yetkililer tarafından tedbirli olmaları, ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulunuldu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Sera Gölü yolunda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

