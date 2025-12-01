Trabzon Araklı'da Kaldırım Faciası: Minik Elif Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak 8 yaşındaki Elif Deniz'in ölümüne neden oldu; babaannesi ve kuzeninin durumları kritik.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:12
Trabzon Araklı'da Kaldırım Faciası: Minik Elif Hayatını Kaybetti

Trabzon Araklı'da Kaldırım Faciası: Minik Elif Hayatını Kaybetti

Kaza Detayları

Trabzon'un Araklı ilçesinde 28 Kasım Cuma günü saat 14.30 sıralarında Yolgören Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 61 AJL 575 plakalı otomobil sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.

Kaldırımda yürüyen babaanne Şişe Deniz ile torunları Elif Deniz ve Hasan Ali Deniz'e çarpan araç, daha sonra park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada babaanne ve iki torun ağır yaralandı. Yılmaz Çebi İlköğretim Okulu 2-C sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki minik Elif, cihaza bağlı şekilde tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Son Durum ve Soruşturma

Babaannenin ve kuzenin durumlarının kritik olduğu, olayla ilgili adli ve trafik incelemesinin sürdüğü bildirildi.

TRABZON'UN ARAKLI İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ CUMA GÜNÜ KALDIRIMDA YÜRÜRKEN BABAANNESİ VE KUZENİ İLE...

TRABZON'UN ARAKLI İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ CUMA GÜNÜ KALDIRIMDA YÜRÜRKEN BABAANNESİ VE KUZENİ İLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ALTINDA KALARAK AĞIR YARALANAN MİNİK ELİF DENİZ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hong Kong'da Wang Fuk Court Yangınında Can Kaybı 151'e Yükseldi
2
Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Lisesi’nde Çevre ve Kaldırım Çalışmasını Tamamladı
3
Birol Öztürk'ün Kitapları Storytel Kütüphanesine Eklendi
4
Selçuklu'da Atık Kumbaram Projesi Sürüyor — 2 bin 130 Ton Geri Kazanıldı
5
Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
6
Şahinbey Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 13 Madde Komisyonlara Havale Edildi
7
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel’den YÖK’e Mektup: İdari Personele Tayin Hakkı ve Tazminat Talebi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı