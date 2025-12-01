Trabzon Araklı'da Kaldırım Faciası: Minik Elif Hayatını Kaybetti

Kaza Detayları

Trabzon'un Araklı ilçesinde 28 Kasım Cuma günü saat 14.30 sıralarında Yolgören Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 61 AJL 575 plakalı otomobil sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.

Kaldırımda yürüyen babaanne Şişe Deniz ile torunları Elif Deniz ve Hasan Ali Deniz'e çarpan araç, daha sonra park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada babaanne ve iki torun ağır yaralandı. Yılmaz Çebi İlköğretim Okulu 2-C sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki minik Elif, cihaza bağlı şekilde tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Son Durum ve Soruşturma

Babaannenin ve kuzenin durumlarının kritik olduğu, olayla ilgili adli ve trafik incelemesinin sürdüğü bildirildi.

