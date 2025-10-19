Trabzon Arsin'de Kayıp Balıkçı Mehmet Ali Gürsoy İçin Arama Sürüyor

Arsin'de kayıp balıkçı Mehmet Ali Gürsoy için arama sürüyor

Trabzon'un Arsin ilçesinde 16 Ekim'de denizde kaybolduğu bildirilen Mehmet Ali Gürsoy (39) için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin çalışması ve yöntemler

Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla harekete geçen ekipler, AFAD, sahil güvenlik, jandarma, emniyet, itfaiye ve dalgıç ekipleri ile arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Deniz içindeki aramalara havadan dron desteği de sağlandığı görüldü.

Öte yandan, Gürsoy'un ailesi ve yakınları çalışmaları kıyıdan takip ediyor.

