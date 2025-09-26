Trabzon Arsin'de Sağanak Heyelana Yol Açtı: 5 Mahalle ve Atayurt-Santa Yolu Etkilendi

Trabzon'un Arsin ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Arsin'de aralıklarla devam eden yağış sağanağa dönüşerek heyelana neden oldu. Yağış nedeniyle 5 mahalle ile Atayurt-Santa grup yolu etkilendi.

Ekipler hızla müdahale etti

İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, DSİ, karayolları ve Arsin Belediyesi ekipleri iş makineleriyle yolları açmak için çalıştı.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atayurt-Santa grup yolunun heyelan nedeniyle kapandığını, ekiplerin hızlı şekilde müdahale ederek bölgede çalışma başlattığını bildirdi.

Bilgin, bir süre trafiğe kapanan yolun çalışmaların ardından kontrollü olarak yeniden açıldığını ve can ve mal kaybı yaşanmaması için akşam saatlerinde vatandaşların Atayurt-Santa grup yolunu kullanmaması yönünde uyarıda bulundu.