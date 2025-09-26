Trabzon Arsin'de Sağanak Heyelana Yol Açtı: 5 Mahalle ve Atayurt-Santa Yolu Etkilendi

Arsin'de sağanak heyelana neden oldu; 5 mahalle ve Atayurt-Santa grup yolu zarar gördü, ekipler müdahale edip yolu kontrollü açtı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 22:09
Trabzon Arsin'de Sağanak Heyelana Yol Açtı: 5 Mahalle ve Atayurt-Santa Yolu Etkilendi

Trabzon'un Arsin ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Arsin'de aralıklarla devam eden yağış sağanağa dönüşerek heyelana neden oldu. Yağış nedeniyle 5 mahalle ile Atayurt-Santa grup yolu etkilendi.

Ekipler hızla müdahale etti

İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, DSİ, karayolları ve Arsin Belediyesi ekipleri iş makineleriyle yolları açmak için çalıştı.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atayurt-Santa grup yolunun heyelan nedeniyle kapandığını, ekiplerin hızlı şekilde müdahale ederek bölgede çalışma başlattığını bildirdi.

Bilgin, bir süre trafiğe kapanan yolun çalışmaların ardından kontrollü olarak yeniden açıldığını ve can ve mal kaybı yaşanmaması için akşam saatlerinde vatandaşların Atayurt-Santa grup yolunu kullanmaması yönünde uyarıda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Kanser Farkındalığı Yürüyüşü — 12. Uluslararası Onkoloji Günleri
2
Polonya, Belarus sınırını 25 Eylül'de yeniden açıyor | Zapad 2025
3
Lapid'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri: BM Genel Kurulu'nda 'Eskimiş Numara' Konuşması
4
Fatih'te Eğlence Mekanında 'Müstehcenlik' Gözaltısı
5
22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Yasawi Group konseriyle sürdü
6
Trabzon Arsin'de Sağanak Heyelana Yol Açtı: 5 Mahalle ve Atayurt-Santa Yolu Etkilendi
7
Paris'te Küresel Sumud Filosu'na Destek Eylemi: Gazze Ablukasına Tepki

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı