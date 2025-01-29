Trabzon Başsavcısı Çelik'ten Trabzonspor-Fenerbahçe Maçıyla İlgili Açıklama

Trabzon Başsavcısı Çelik, Soruşturmanın Kapsamını Açıkladı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, geçen sezon Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yürütülen soruşturmanın detaylarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığının inisiyatifinde başladı ve devam ediyor. Süreçler biraz uzun sürdü; çünkü bu çok kapsamlı bir soruşturma ve 100'e yakın vatandaş sahaya indi" dedi.

Adliyedeki Durum ve Veriler

Çelik, Trabzon Adliyesi'nde 620 personelin görev yaptığını belirterek, geçen yıldan 2025'e devreden toplam dosya sayısının 15 bin 12 olduğunu açıkladı. Özellikle Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçlarını Soruşturma Bürosuna geçen yıl 689 dosya geldiğini vurguladı. Yıl sonu itibarıyla 50 soruşturma dosyasının kaldığını dile getirdi.

Ayrıca Terör Bürosuna 224 dosya geldiğini ve yıl sonu itibarıyla toplamda 240 soruşturma dosyasının bulunduğunu kaydetti. Uyuşturucu Suçlar Bürosu’na ise madde kullanımı nedeniyle 758, madde ticareti dolayısıyla 392 dosya geldiği bilgisini paylaştı.

Somut Olaylar ve İstatistikler

Çelik, geçtiğimiz yıl 2 bin 180 dolandırıcılık dosyası ile karşılaştıklarını, yıl sonu itibarıyla 1457 dosyanın hazırda bulunduğunu ifade etti. Uzlaştırma Bürosu'na gelen dosyaların 12772024'te Akçaabat ve Araklı'da yapımına başlanan yeni adliye binalarının yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Dövizci Soygunu ve Diğer Soruşturmalar

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, Trabzon'da Aralık 2024'te meydana gelen dövizci soygunuyla ilgili 2 kişinin tutuklandığını ve soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiğini aktardı. Soygunun ardından çalınan paranın Bitcoin'e aktarıldığına dair bilgilerin bulunduğunu söyleyerek, "Evet aktarılmış, benzer bahsettiğim yöntemlerle aktarılmış. Yurt dışı bağlantıları olduğu için kırmızı bülten çıkarılacak. Detaylı soruşturma sürüyor" dedi.

Kamera İddiası ve Şeffaflık Vurgusu

Çelik, Trabzon Adliyesinde bir personelin kadınlar tuvaletine kamera koyduğu iddialarına ilişkin olarak, "Talihsiz bir olay ve soruşturma devam ediyor. İlgili şüpheli tutukladı, durumu takip ediyoruz" dedi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili soruşturmanın seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Bu soruşturma, çok kapsamlı bir soruşturma. Yaklaşık 100 kişi sahaya indi ve bazıları futbolculara fiili saldırıda bulundu. Bu kişileri tek tek tespit etmek öyle kolay değil" ifadelerini kullandı. Soruşturmanın her aşamasında şeffaf bir yaklaşım sergilediklerini belirtti.

Çelik, sürecin uzamasının nedenlerini açıklayarak, "Bu kadar çok insan söz konusu olduğunda soruşturma zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde kalan dosyalara ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak" şeklinde konuştu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Trabzon Adliyesi Salonunda düzenlenen 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısında konuştu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Trabzon Adliyesi Salonunda düzenlenen 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısında konuştu.