Trabzon Caddesi yeniden ayağa kalktı — Kahramanmaraş'ta 644 bağımsız bölümle dönüşüm

Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'ndeki deprem sonrası dönüşüm tamamlandı: 536 konut, 108 işyeri olmak üzere 644 bağımsız bölüm ve geniş sosyal alanlarla bölge yenilendi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:24
Trabzon Caddesi yeniden ayağa kalktı — Kahramanmaraş'ta 644 bağımsız bölümle dönüşüm

Trabzon Caddesi yeniden ayağa kalktı

Kahramanmaraş merkezinde deprem sonrası kapsamlı yeniden inşa tamamlandı

Kahramanmaraş’ın kalbi niteliğindeki Trabzon Caddesi, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar görmesinin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden hayat buldu.

Deprem sonrası yıkılan yapıların yerine 536'sı konut, 108'i işyeri olmak üzere toplam 644 bağımsız bölüm inşa edilirken, bölgeye geniş sosyal alanlar, modern kent donatıları ve güçlendirilmiş altyapı kazandırıldı. Yeni mimari düzenlemeler ve sosyal alanlarla Trabzon Caddesi'nin şehirde yeniden cazibe merkezi olması bekleniyor.

Tamamlanan dönüşüm, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Yenilenen caddenin kentte moral kaynağı olduğunu ifade eden vatandaşlar, çalışmaların kısa sürede sonuçlanmasını olumlu buldu.

Ahmet Gizir adlı vatandaş şunları söyledi: 'Trabzon Caddesi. Bugün buraya baktığımız zaman hem devletimizin hem de halkımızın emeğine sağlık. Gerçekten umut verici. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız'.

Gülsüm Seher ise, 'Gerçekten inanılmaz. Depremin ardından bu kadar kısa sürede toparlanmak kolay değil. Hem devletin eli değmiş hem de millet sahip çıkmış, helal olsun. Eski halinden eser kalmamış, daha da güzelleşmiş. Dükkanlar daha düzenli, sokak daha derli toplu olmuş' diye konuştu.

Yeni yapılaşma ve sosyal düzenlemeler, kent merkezinin yeniden canlanmasında önemli bir adım olarak görülüyor ve Trabzon Caddesi'nin hem yerel hem de ziyaretçi ilgisini çekmesi bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN KALBİ NİTELİĞİNDEKİ TRABZON CADDESİ’NDE DEPREM SONRASI BAŞLATILAN YENİDEN İNŞA...

KAHRAMANMARAŞ’IN KALBİ NİTELİĞİNDEKİ TRABZON CADDESİ’NDE DEPREM SONRASI BAŞLATILAN YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

KAHRAMANMARAŞ’IN KALBİ NİTELİĞİNDEKİ TRABZON CADDESİ’NDE DEPREM SONRASI BAŞLATILAN YENİDEN İNŞA...

İLGİLİ HABERLER

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
3
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
4
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
5
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
6
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
7
Denizli'de Emsan eski fabrika yerleşkesinde yangın: 6 işyeri zarar gördü

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları