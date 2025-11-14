Trabzon Caddesi yeniden ayağa kalktı — Kahramanmaraş'ta 644 bağımsız bölümle dönüşüm

Trabzon Caddesi yeniden ayağa kalktı

Kahramanmaraş merkezinde deprem sonrası kapsamlı yeniden inşa tamamlandı

Kahramanmaraş’ın kalbi niteliğindeki Trabzon Caddesi, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar görmesinin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden hayat buldu.

Deprem sonrası yıkılan yapıların yerine 536'sı konut, 108'i işyeri olmak üzere toplam 644 bağımsız bölüm inşa edilirken, bölgeye geniş sosyal alanlar, modern kent donatıları ve güçlendirilmiş altyapı kazandırıldı. Yeni mimari düzenlemeler ve sosyal alanlarla Trabzon Caddesi'nin şehirde yeniden cazibe merkezi olması bekleniyor.

Tamamlanan dönüşüm, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Yenilenen caddenin kentte moral kaynağı olduğunu ifade eden vatandaşlar, çalışmaların kısa sürede sonuçlanmasını olumlu buldu.

Ahmet Gizir adlı vatandaş şunları söyledi: 'Trabzon Caddesi. Bugün buraya baktığımız zaman hem devletimizin hem de halkımızın emeğine sağlık. Gerçekten umut verici. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız'.

Gülsüm Seher ise, 'Gerçekten inanılmaz. Depremin ardından bu kadar kısa sürede toparlanmak kolay değil. Hem devletin eli değmiş hem de millet sahip çıkmış, helal olsun. Eski halinden eser kalmamış, daha da güzelleşmiş. Dükkanlar daha düzenli, sokak daha derli toplu olmuş' diye konuştu.

Yeni yapılaşma ve sosyal düzenlemeler, kent merkezinin yeniden canlanmasında önemli bir adım olarak görülüyor ve Trabzon Caddesi'nin hem yerel hem de ziyaretçi ilgisini çekmesi bekleniyor.

