Trabzon Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı — 2 Zanlı Tutuklandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin alma töreninde silahla açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:42
Trabzon Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı — 2 Zanlı Tutuklandı

Trabzon Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı

Olayın ayrıntıları

Trabzon'un Çaykara ilçesinin Taşkıran Mahallesi'nde dün gerçekleşen gelin alma töreninde silahla ateş açılması sonucu F.S. (43) hayatını kaybetti, R.S. ve B.S.T. yaralandı.

Olayın ardından gözaltına alınan, polis memuru olduğu öğrenilen Y.E.B. ve M.B.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay nedeniyle düğünün iptal edildiği öğrenildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, gelin alma töreninde silahla havaya ateş açılması sonucu yaşamını...

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, gelin alma töreninde silahla havaya ateş açılması sonucu yaşamını yitiren kişi, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Cenaze namazına Han'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda arkadaşı katıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, gelin alma töreninde silahla havaya ateş açılması sonucu yaşamını...

