Trabzon'da 11. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı Tamamlandı

Trabzon'da Uluslararası Resim Çalıştayı Sonuçlandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Resim Çalıştayı son buldu. Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, sanatseverlerin dikkati üzerine topladı.

Sergi Açılışı ve Katılımcılar

Çalıştayın final günü, Akçaabat Hamam Çimeni Çarşısı'nda 7 ülkeden 15 sanatçının eserlerinin sergilendiği bir etkinlikle taçlandırıldı.

İlçenin Sanata Katkıları

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Akçaabat'ın kültürel ve sanatsal faaliyetleriyle bilinir bir yer olduğunu vurguladı. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise, "Akçaabat'ın sanata ve sanatçılara olan desteği oldukça yüksek. Yakın zamanda ilçemize kazandıracağımız bir müze ile eserleri sergileme imkanı sağlayacağız" dedi.

Öne Çıkan Eser

Etkinlikte en fazla dikkat çeken eser ise, Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Serdar Yılmaz tarafından yapılmış olan "Yusuf Dikeç" adlı resim oldu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Resim Çalıştayı bitti. Sergide en çok dikkat çeken resim Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Öğretim Görevlisi Serdar Yılmaz'ın yaptığı "Yusuf Dikeç" resmi oldu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Resim Çalıştayı bitti. Sergide en çok dikkat çeken resim Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Öğretim Görevlisi Serdar Yılmaz'ın yaptığı "Yusuf Dikeç" resmi oldu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Resim Çalıştayı bitti. Sergide en çok dikkat çeken resim Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Öğretim Görevlisi Serdar Yılmaz'ın yaptığı "Yusuf Dikeç" resmi oldu.