Trabzon'da 18 İlçede Şehit İsimli Kütüphaneler Açıldı

Trabzon'da 18 ilçede, şehit isimlerinin verildiği kütüphaneler toplu açılışla hizmete girdi; proje Trabzonlular Federasyonu ve İl Milli Eğitim işbirliğiyle hayata geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 21:19
"Her İlçeye Bir Kütüphane" projesiyle şehit isimleri eğitimle buluşuyor

Trabzon'un 18 ilçesinde, şehitlerin isimlerinin verildiği 18 kütüphanenin toplu açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreni, projeyi başlatan Trabzonlular Federasyonu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapıldı.

"Her İlçeye Bir Kütüphane" sloganıyla yaklaşık 3 ay önce çalışmaları başlayan kütüphanelerin açılışı için Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Tören eş zamanlı olarak 18 ilçede aynı anda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, açılışların yalnızca bilgiye değil, birlikte yaşama kültürüne ve ortak değerlere yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayarak, bu eş zamanlı organizasyonun dayanışmanın ve ortak heyecanın güçlü bir örneğini sunduğunu söyledi.

Gülay, şehitlerin isimlerinin kütüphanelerde yaşatılacağına dikkat çekerek, "Vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanlarımızın adı, artık kitapla, bilgiyle, gelecek nesillerin umutlarıyla birlikte yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi Dursun Çağlayan ise, Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz ve yönetim kurulu üyelerinin kısa sürede kütüphaneleri oluşturup açmak için büyük çaba gösterdiklerini belirtti. Çağlayan, destek verenlere teşekkür ederek, "Gençlerimizin ufkunu açacak, eğitim katkısı yapacak kitapların üstüne kitap koyandan yüz bin sefer Allah razı olsun" dedi.

Federasyon Başkanı İsmail Turgut Öksüz, 18 şehidin bu topraklar için canlarını feda ettiğini hatırlatarak, onların aziz hatıralarını yaşatmak için ilçelere kütüphane yaptıklarını ve süreç hakkında bilgi verdi. Öksüz, projenin Trabzon'a hayırlı olmasını diledi.

Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ve İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın konuşmaları da yer aldı. Etkinlikte, kütüphanelerin yer aldığı bir video gösterimi yapıldı ve projenin gençlerin eğitimine sağlayacağı katkıya dikkat çekildi.

Yetkililer, kütüphanelerin şehitlerin isimlerini geleceğe taşımanın yanı sıra, gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırarak yerel düzeyde kültürel ve eğitimsel kazanımlar sağlayacağını belirtti.

