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Trabzon'da 2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni Gerçekleşti

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, 2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması ödül törenini düzenledi. AA kameramanı Hasan Taşcan ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 20:22
Trabzon'da 2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni Gerçekleşti

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Ödül Törenini Gerçekleştirdi

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından organize edilen "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" ödül töreni, bir restoranın bahçesinde gerçekleştirildi. Tören, yerel ve ulusal basın camiasından birçok ismi bir araya getirdi.

Başkan Genç'ten Basın Vurgusu

Ödül töreninde konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin basın tarihinde derin bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Genç, bu alandaki gelişmeleri desteklemek adına çeşitli gayretlerde bulunduklarını belirtti. "Ortahisar Belediye Başkanı olduğumuz dönemde, geçmişin zengin tarihi birikimini korumak için bir Basın Müzesi açtık. İnşallah basınımız için de, şehrimiz için de nice eserler kazandırırız." dedi.

Ödüller ve Anı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da ödül alan gazetecileri tebrik etti. Bu yıl ilk kez verilecek "vefa" ödülünün, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak adına verileceğini hatırlatarak, "Volkan Konak gibi değerli bir sanatçımız adına ödül vermek benim için büyük bir onurdu. Onu kelimelerle anlatmak mümkün değil ama anısını, türkülerini ve mücadelesini yaşatacağız." diye konuştu.

Ödül Alan Gazeteciler

Törende, sahneye çıkan Anadolu Ajansı kameramanı Hasan Taşcan, "spor fotoğrafı" dalında "Şenol Güneş" adlı fotoğrafıyla ödüle layık görüldü. Bu ödül, Trabzon'un spor alanındaki medyayı daha da güçlendirirken, gazetecilik mesleğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler...

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Törende, "spor fotoğrafı" dalında "Şenol Güneş" adlı fotoğrafıyla ödüle layık görülen Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Hasan Taşcan (sağ 2), plaketini Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk'den (sol 2) aldı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler...

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Törende, "spor fotoğrafı" dalında "Şenol Güneş" adlı fotoğrafıyla ödüle layık görülen Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Hasan Taşcan (sağ 2), plaketini Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk'den (sol 2) aldı.

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