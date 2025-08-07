Trabzon'da 27 Yıl Sonra Sel Felaketi Kurbanları Anıldı

Trabzon'da Sel Felaketi Kurbanları Anma Töreni

Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy Mahallesi'nde, 7 Ağustos 1998'de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybeden 47 kişi için anma töreni gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Ercan Öter, Afet Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen programda, 27 yıl önce yaşanan bu trajik olayın acısını hala ilk günkü gibi hissettiklerini belirtti. Öter, Karadeniz Bölgesi'nin coğrafi olarak sel ve heyelanlara yatkın olduğunu vurgulayarak, "Önlenemeyen felaketlerde can kaybı olmaması için sürekli çalışmalar yürütülmektedir. Devletimizin aldığı önlemlerle can kayıpları eskisi kadar olmuyor," dedi.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere de rahmet dileyen Öter, "Bu tür felaketler hatıralarımızı, evlerimizi, anılarımızı alıyor. Burada yaşanan felaket de öyle. Dolayısıyla can kayıplarının yaşanmaması için gerekli önlemleri almamız şart," şeklinde konuştu.

Köprübaşı Kaymakamı Konakçı'dan Değerlendirme

Köprübaşı Kaymakamı Emre Konakçı ise Manahoz Deresi'nin taşması sonucu 47 kişinin hayatını kaybettiği afette çok sayıda ev, cami ve okulun sular altında kaldığını belirtti. "Karadeniz Bölgesi, sel ve heyelanlardan dolayı ciddi zorluklarla karşılaştı, bu tür olaylar yüreğimizde derin yaralar açtı," diye ekledi.

Konakçı, afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, bir daha bu tür felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Aydın'ın Açıklamaları

Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın da Beşköy'deki olayın ilçe tarihinin bilinen en büyük felaketi olduğunu ifade etti. Anma programında İl Müftü Vekili Ahmet Ergün tarafından sel felaketinde hayatını kaybedenler için dua edildi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak, ilahiler okundu.

