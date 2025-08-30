DOLAR
Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Fener Alayı Yürüyüşü

Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk bayrakları ve meşalelerle düzenlenen fener alayı, Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na yürüyüşle gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:08
Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Fener Alayı Yürüyüşü

Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

Trabzon'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında görkemli bir fener alayı gerçekleştirildi.

Yürüyüş ve etkinlik detayları

Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan grup, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın marşları eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na yürüdü. Etkinlikte coşku ve birlik mesajları ön plandaydı.

Vali Aziz Yıldırım'ın mesajı

Vali Aziz Yıldırım, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, ağustos ayının Türk tarihinde zaferlerle dolu bir ay olduğunu vurguladı.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti: "Dünyada güçlüyseniz o zaman söz sahibi oluyorsunuz."

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Bunu her zaman her yerde görüyoruz, büyük devletler başkalarının üzerinde tahakküm kurmaya gayret ediyorlar. Bizler buna 'Hayır' diyebiliyorsak, hakkaniyeti ve adaleti savunabilmek için mutlaka güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Gençlerimize bu anlamda çok büyük görevler düşüyor ve biz onlara güveniyoruz."

Programın sona ermesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da konuşma yaptığı program, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son buldu.

