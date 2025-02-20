Trabzon'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Trabzon'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonla 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarlaTürkiye'ye girdiği tespit edilen bu göçmenler, emniyet güçlerinin dikkatli takibi sonucu ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Of İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadelesini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 5 göçmen, yakalanarak işlemlere alındı.

Öte yandan, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişiye de adli işlem yapıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.